Государственный "Ощадбанк" должен перечислить деньги для погашения долгов перед всеми без исключения производителями из возобновляемых источников без дискриминации.

Об этом сообщается в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).



Ассоциация, объединяющая 100% производителей электроэнергии по энергии ветра в Украине и более 80 национальных и международных компаний, призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить направление всех средств, полученных от продажи "зеленых" облигаций НЭК "Укрэнерго" на недискриминационной и пропорциональной основе.

"По состоянию на вечер 15 ноября 2021 года с сайта ГП "Гарантированный покупатель" стало известно, что уже 16,3 млрд грн было перечислено производителям из ВИЭ, однако остаток все еще не распределен до конца между отдельными производителями по ВИЭ", - говорится в сообщении.

Именно поэтому УВЭА еще раз подчеркивает важность обеспечения полных выплат всем участникам рынка по ВИЭ на недискриминационной и беспристрастной основе.

В своем письме УВЭА напомнила о важности выполнения положений Меморандума о Взаимопонимании, заключенного 10 июня 2020 года между инвесторами в ВИЭ с одной стороны, и правительством Украины с другой стороны, где прописаны все условия о решении проблем отрасли и обеспечения прав инвесторов.