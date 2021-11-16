За 10 месяцев этого года ДТЭК Энерго вложил в ремонтную кампанию энергоблоков ТЭС более 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Средства направлены на надежную и бесперебойную работу теплоэлектростанций, особенно в период отопительного сезона.

По данным ДТЭК Энерго, на сегодня энергетики реализовали 27 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Это более 80% от запланированных в этом году ремонтов.

Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС.

На стадии реализации находятся еще 6 ремонтов блоков.

"Длительное время ТЭС ДТЭК Энерго работают максимальным составом оборудования. В отдельные периоды в работе до 28-30 блоков, тогда как из-за недостатка топлива от других предприятий тепловой генерации в системе в пять раз меньше мощностей. Фактически мы работаем и за себя, и за другую генерацию, чтобы покрыть пиковые нагрузки и обеспечить свет и тепло в домах украинцев. Поэтому крайне важно минимизировать риски сбоев оборудования, которые периодически случаются из-за работы на максимальной нагрузке. Это и призвана сделать ремонтная кампания, которую мы сейчас реализуем», - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего по итогам года ДТЭК Энерго планирует направить в ремонт кампанию ТЭС более 2,5 млрд грн.