Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призывает власти прекратить дискриминацию и выплатить всем производителям «зеленой» энергии долги пропорционально, в том числе электростанциям ДТЭК ВИЭ.

Об этом говорится в заявлении EBA.

«Бизнес-сообщество надеется, что государственные институции и государственные банки предпримут все меры по выплате задолженности в полном объеме и пропорционально всем производителям ВИЭ», – говорится в позиции, опубликованной на сайте ассоциации. EBA отмечает, что по неизвестным причинам от ГП "Гарпок" не всем компаниям поступили средства из "зеленых" целевых еврооблигаций.

В частности, компания ДТЭК ВИЭ накануне сообщила об отсутствии расчетов с ней и призвала немедленно провести расследование по факту махинаций с еврооблигациями.

12 ноября 2021 года государственное предприятие «Гарантированный покупатель» перечислило 19,3 млрд. грн. средств производителям электрической энергии по зеленому тарифу, предварительно перечисленным от НЭК «Укрэнерго». Однако позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний зеленой энергетики, пояснили в Европейской бизнес-ассоциации.