В Киеве "скорые помощи" штрафуют за превышение скорости.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил владелец частной клиники "Обериг" Александр Деркач.

Причем штрафы направляются медучреждению, владеющему каретами скорой помощи. Как отметил в своем сообщении Александр Деркач, за неуплату штрафов по представлению Национальной полиции были арестованы банковские счета директора клиники.

Штраф был выписан за машины скорой помощи, которые попали на камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения, когда превысили установленную по городу скорость движения.

Клиника имеет много машин "скорых", поэтому и подобных актов получает много. Десятки в год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями", - отметил владелец клиники.

Причем подобная ситуация есть и в других клиниках. Как рассказал Александр Деркач, директор "оберега" после инцидента связался с руководством другой частной клиники - "Добробут". Там подтвердили, что также страдают от подобных штрафов.

"Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?"- напоследок добавил Александр Деркач.

Пост владельца клиники вызвал бурную реакцию читателей. Большинство из них возмутилось данной ситуацией. А некоторые начали размышлять. какие шаги нужно предпринять, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

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