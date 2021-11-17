В Украине снова усиливают ограничения из-за коронавируса и вскоре полный курс вакцинации потребуется сотрудникам для работы в заведениях "желтой" зоны.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Сегодня" ответил, могут ли закрыть продуктовые магазины для невакцинированных украинцев.

Он пояснил, что продуктовые магазины для невакцинированных в Минздраве обещают не закрывать. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду - работа таких точек как аптек не ограничивается даже в красной зоне.

Чиновник также рассказал, что возможность национального локдауна пока не обсуждается как вариант развития событий в Украине, хотя 17 регионов Украины сейчас находятся в "красной" зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области и там также усилятся карантинные ограничения.

Согласно правилам карантина, в "красных" зонах запрещается работа кафе, ресторанов, баров, ТРЦ, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что украинские области начнут выходить из "красной" зоны.