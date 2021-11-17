В «ДТЭК Востокэнерго» объяснили решение НКРЭКУ наложить штрафы за нарушение лицензионных условий на производство электрической и тепловой энергии объективными и независимыми от компании факторами.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой компании комментарии.

«Компания осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства.

Подтверждением этого, среди прочего, является тот факт, что по результатам проверок регулятора, которые охватывали период деятельности последних 6-6,5 лет, было обнаружено всего по 3 несоответствия. Большинство из них либо объясняются объективными и независимыми от компании факторами, либо несли несущественный характер и не имели негативных последствий» - отметили в ДТЭК Востокэнерго.

В компании пояснили, например, выявленное в ходе проверок колебание гарантированных запасов угля на Луганской и Кураховской ТЭС. Так, в 2016-2017 гг. это было связано с задержками и полным прекращением отгрузки угля основными поставщиками из Донецкой и Луганской областей, что было вызвано военными действиями на Востоке.

В 2018-2019 гг. - запретом РФ экспорта угля. За это Луганская ТЭС вынужденно перешла на использование природного газа для генерации электроэнергии. А в 2020-2021 гг. – задержкой ремонтов АЭС, изменением прогнозного баланса на декабрь и командами системного оператора более график, что повлекло дополнительное непрогнозируемое нагрузки на ТЭС компании и использования больших объемов угля.

Выявленное несоответствие продаж 10% электроэнергии на «рынке в сутки вперед» (РДН) там объяснили невозможностью корректного прогнозирования фактического объема отпуска на этапе формирования предложений на РДН.

«Для избежания ситуаций «торговли воздухом» и для предотвращения предоставления недостоверных сигналов по объемам предложений в сегменте РДН, генерацией подаются исключительно реальные доступные объемы электроэнергии после закрытия сегментов РДД и рынка вспомогательных услуг», - добавили в компании.

В «ДТЭК Востокэнерго» подчеркнули, что осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства. Напомним, на сегодняшнем заседании НКРЕКП было принято решение наложить на «ДТЭК Востокэнерго» два штрафа за нарушение лицензий на производство электрической и тепловой энергии.