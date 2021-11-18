За систематическую неуплату штрафов у водителей забирают автомобили.
Об этом
Недавно подобную практику начали реализовывать в Харькове. А на днях нововведение заработало и в столице. Потерять собственный автомобиль рискуют те водители, которые систематически не платят штрафы нарушения скоростного режима и вождения транспорта в нетрезвом состоянии.
По словам чиновника, первым автомобилем в столице был изъят за подобные нарушения. постоянная Toyota. Ее владелец накопил 25 штрафов за езду по городу со скоростью 147 км/час.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Мокрый снег и мороз: где в Украине зима начнется уже 18 ноября
Звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
Платить штрафы автовладелец отказался. Поэтому иномарку забрал эвакуатор.
С начала ноября за нарушение скоростного режима в городе и вождение авто в нетрезвом состоянии начали забирать транспортные средства у автовладельцев Харькова. Их высчитывают с помощью системы "Гарпун".
Напомним, конфискация авто: министр МВД Монастырский настаивает на введении новых наказаний для злостных нарушителей