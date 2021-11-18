За систематическую неуплату штрафов у водителей забирают автомобили.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы Министерства юстиции Андрей Гайченко.

Недавно подобную практику начали реализовывать в Харькове. А на днях нововведение заработало и в столице. Потерять собственный автомобиль рискуют те водители, которые систематически не платят штрафы нарушения скоростного режима и вождения транспорта в нетрезвом состоянии.

По словам чиновника, первым автомобилем в столице был изъят за подобные нарушения. постоянная Toyota. Ее владелец накопил 25 штрафов за езду по городу со скоростью 147 км/час.

Платить штрафы автовладелец отказался. Поэтому иномарку забрал эвакуатор.

С начала ноября за нарушение скоростного режима в городе и вождение авто в нетрезвом состоянии начали забирать транспортные средства у автовладельцев Харькова. Их высчитывают с помощью системы "Гарпун".

Напомним, конфискация авто: министр МВД Монастырский настаивает на введении новых наказаний для злостных нарушителей