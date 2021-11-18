Украинское правительство в ситуации с "зелеными" производителями дал четкий сигнал нынешним и будущим инвесторам о отсутствие одинаковых правил для игроков рынка и абсолютную незащищенность инвестиций в Украине, об этом написал у себя в Facebook директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.



"История со сменой руководителя государственного Гарпока из-за нежелания выполнять незаконные телефонные указания относительно выборочных выплат производителям "зеленой" энергии показательна. Этот кейс демонстрирует, что правила игры могут меняться в зависимости от интересов власти", - написал он на своей странице в Facebook.

Эксперт в этом контексте отметил, что использование инструмента "телефонного права" и полное отсутствие юридических обоснований под решение выборочных выплат ВИЭ-генерации – это нарушение фундаментальных принципов правового государства.





"Какие интересы не преследовали бы в ОП, в этой ситуации все остались в проигрыше. История уже получила широкую огласку и однозначно повлияет на инвестиционный климат в Украине. Власть дала четкий сигнал нынешним и будущим инвесторам об отсутствии одинаковых правил для игроков рынка и абсолютной незащищенности инвестиций в Украине", - заявил Омельченко.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, лучший выход из ситуации - восстановление принципа верховенства права путем оплаты долгов всем "зеленым" инвесторам "независимо от политической целесообразности и личных предпочтений". А также презентация участникам рынка реального плана по решению вопросов задолженностей на рынке.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, которую руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.



