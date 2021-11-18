Политтехнолог, украинский бизнесмен, журналист, основатель Свободной школы журналистики Дмитрий Раимов объяснил разницу между репутацией и популярностью.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

По его словам, репутация означает доверие.

«Многие путают репутацию с популярностью. Какая репутация у поп-звезды или у политика? У них популярность. А у бизнеса есть репутация. Он выполняет свои обязательства или не выполняет. Когда бизнесу дают кредит в банке, смотрят на его деловую репутацию. Когда судью назначают – смотрят на его репутацию. Есть вещи, связанные именно со словом «доверие». Так вот, доверие можно и утратить, и вернуть», - говорит он.

Если приземлиться чуть ниже, речь идет о семейных драмах.

«Супруги могут изменять друг другу, но потом они мирятся и возвращают друг другу доверие, и остаются на долгие годы вместе. Да, вам будут вспоминать об этом. Но доверие будет возвращено и жизнь будет продолжаться», - говорит эксперт.

Так же и в бизнесе, и в политике. В политике в особенности: здесь желудок вчерашней пищи не помнит: «То, что сегодня произошло, завтра мы уже не помним, и вновь доверяем этому политику. Вновь и вновь», - отмечает Раимов.

Этому способствуют особенности века цифровых технологий и засилья информационного шума.

«Сегодня новость обсудили на одном ток-шоу, через два дня следующая новость. Ты не успеваешь это все обсуждать и запоминать. Это не хорошо и не плохо, это наша новая реальность», - заключает он.

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