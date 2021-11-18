Политтехнолог, украинский бизнесмен и журналист Дмитрий Раимов рассказал о своем опыте работы на посту советника министра здравоохранения Украины.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Это были амбиции. Я считаю это большой ошибкой. Потому что когда ты находишься внутри власти, ты теряешь объективность. Ты должен считаться с ограничениями, с тем, что ты можешь сказать и не можешь сказать. Я человек науки, мне важно говорить правду, либо не говорить вовсе. А власть требует объяснять каждый твой шаг. Потому это были амбиции, мне всегда было интересно находиться по другую сторону и быть советником. Оказалось, да могу. Но это не та роль, которая мне нравится», - признается он.

Раимов говорит, что понимал: в этот момент он становился мишенью.

«Ты являешься точкой для удара. Премьер-министр вызывал министра Скалецкую, и они обсуждали Раимова. Раимов становится темой обсуждения в офисе президента, и его какие-то заявления и звонки главы комитета. Это была тяжелая, долгая история. После двух месяцев работы я написал заявление. Это было второе заявление, я сказал, что через две недели я покину свой кабинет», - рассказывает политтехнолог.

Он считает, что дело не в том, что он был неудобным сотрудником.

«Не было такой истории. Скорей, задачи у каждого были разные. Через неделю были уволены все остальные советники, в тому числе одна из героических врачей Украины Ольга Голубовская, крупный специалист по фармакологии Александр Чумак. Были уволены несколько заместителей. Собственно, там был вопрос внутренней команды. Так или иначе, наши взгляды с министром на то, как все должно работать, расходились. В таком случае я сказал, что пишу заявление и ухожу», - заключает Раимов.

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