Выборочный принцип погашения долгов производителям "зеленой" энергии дает негативный сигнал украинским партнерам в мире и будет иметь серьезные финансовые последствия для украинской экономики, заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка, пишет Гордон.



"Одним из элементов антисоциальной политики нынешней власти является, к сожалению, и поведение в "зеленой" энергетике. Одним из важных элементов политики должны быть хорошие, прогнозируемые отношения с нашими кредиторами. Однако правительство выпускает облигации, привлекает средства под погашение своих долгов перед генерирующими "зеленую" энергетику, а затем, вместо того, чтобы действовать исключительно в нормах действующего законодательства, начинает действовать в соответствии с политическими предпочтениями", – сказал политик.

Он считает ситуацию, которая сложилась с выплатами по долгам перед инвесторами, неприемлемой.

"Падение украинских ценных бумаг на этой неделе уже заметили все финансовые аналитики – это действительно чревато очень серьезными последствиями. Я убежден, что если власть будет действовать таким избирательным образом, вести себя в экономике в соответствии со своими политическими предпочтениями, то это чревато очень серьезными последствиями для всей страны", – подчеркнул Синютка.

Нардеп добавил, что уже сейчас наблюдается рост цен на товары и жилищно-коммунальные услуги.

"В конце концов, более 60% украинцев не верят в перспективу развития нашего государства. Более 70% украинцев испытывают бедность и обнищание за последние два года. И это, безусловно, пугает", – подытожил он.

Контекст:



Вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые "Укрэнерго" привлекло через целевые еврооблигации для расчета с "зелеными" инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупательупали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.



