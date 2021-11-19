Эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, может ли Украина извлечь пользу из миграционного кризиса.

Об этом он рассказал в программе Любови Завальнюк «По делу».

Мы, конечно, можем согласиться принять некоторую часть мигрантов. Но на определенных условиях, выгодных для Украины, считает он.

«Но для этого надо быть профессионалом. Национальна элита, которая у нас есть, должна определиться, какую страну мы строим. Если мы строим страну, как поляки – поляки категорически отказываются брать беженцев. У них националистическая идея. Если мы строим страну с либерально-демократическими ценностями, для того, чтобы вступить в Евросоюз, да, мы этим можем воспользоваться. Но для этого необходима гибкая стратегия, нужна гибкая работа по линии Министерства иностранных дел, чтобы выторговать больше преференций для Украины от Европейского Союза», - считает он.

Европейский Союз для этого пойдет, в принципе, на все, считает эксперт.

«Поэтому мы должны, во-первых, ставить интересы государства выше личных. Сейчас происходит как раз наоборот у нынешней власти. Во-вторых, мы должны всегда оценивать угрозы, которые принесут такого рода поступки, если Украина начнет принимать беженцев и их расселять», - говорит Стариков.

Третий вопрос – куда мы денем такое количество мигрантов?

«Если Евросоюз согласится помочь нам построить места, где они будут жить, так называемые города. Когда СССР вводил войска из Западной группы войск в тогда еще страны социалистического содружества, западные страны строили военные городки. Вот они построят мигрантские городки. Но чем они там будут заниматься? Их же надо интегрировать в общество. Кто этим будет заниматься? Я так понимаю, что нынешняя власть об этом даже не думает», - заключает Стариков.

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