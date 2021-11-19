Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал подробнее о коллективном иммунитете и объяснил, что нужно для его выработки.

Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Эксперт рассказывает, что коллективный иммунитет как понятие возник примерно в 1930-х годах. Он отмечает, что этот феномен заметили педиатры: «если общее количество переболевших детей превышало 50-60%, то заболеваемость ветрянкой или корью резко уменьшалась». В этом случае, констатирует Якименко, коллективный иммунитет появился естественным путем, потому что дети просто болели.

Когда появились вакцины, добавляет он, коллективный иммунитет возникал уже благодаря прививке при вакцинации 95% населения. Итак, заключает медицинский эксперт, для природного коллективного иммунитета необходимо 60-70% переболевших, а для искусственного – 95% вакцинированных.

Поэтому, говорит Якименко, коллективный иммунитет требует вакцинации, полной и завершенной. «Считается, что на планете должны быть вакцинированы примерно 3 миллиарда человек, чтобы был коллективный иммунитет», - подчеркивает он. Иначе, отмечает эксперт, достичь его не удастся.

С другой стороны, отмечает он, вопрос возникновения коллективного иммунитета не так уж прост. По словам Якименко, он является суммой естественных и искусственных иммунитетов. «Когда коллективный иммунитет существует, он связан с окончанием эпидемии и пандемии», – заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Якименко объяснил, как рассчитывается эпидемиологический порог.

Также Politeka писала о том, что Якименко рассмотрел нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в разных регионах Украины.



