Ukrainian Business & Trade Association (UBTA) призывает президента Владимира Зеленского и правительство Украины публично объяснить обществу причины выборочного подхода к погашению долгов за «зеленую» энергию и дискриминации конкретного производителя ДТЭК ВИЭ.

Об этом говорится в письме UBTA к президенту Владимиру Зеленскому.

"UBTA как ассоциация, представляющая и защищающая интересы украинского бизнеса и своих членов, стала в защиту одного из своих членов. Руководство ассоциации направило письмо, в котором обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу ситуации вокруг признаков дискриминационного отношения при погашении задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ", - говорится в нем.

В ассоциации считают недопустимым дискриминационное отношение к любой из компаний.

«Мы уверены, что решения субъектов властных полномочий должны быть должным образом обоснованы и сообщены субъектам, к которым они относятся, в надлежащий срок до вступления в силу или введения в действие. В свою очередь, если не будут обеспечены принципы равенства и недискриминации при погашении задолженности перед инвесторами в ВИЭ, это приведет к усугублению кризиса на рынке электроэнергии Украины», - подчеркнули в UBTA.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта по оценкам аналитика подскочила на 20%.