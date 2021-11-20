Ukrainian Business & Trade Association (UBTA) призывает президента Владимира Зеленского и правительство Украины публично объяснить обществу причины выборочного подхода к погашению долгов за «зеленую» энергию и дискриминации конкретного производителя ДТЭК ВИЭ.
Об этом говорится в письме UBTA к президенту Владимиру Зеленскому.
"UBTA как ассоциация, представляющая и защищающая интересы украинского бизнеса и своих членов, стала в защиту одного из своих членов. Руководство ассоциации направило письмо, в котором обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу ситуации вокруг признаков дискриминационного отношения при погашении задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ", - говорится в нем.
В ассоциации считают недопустимым дискриминационное отношение к любой из компаний.
«Мы уверены, что решения субъектов властных полномочий должны быть должным образом обоснованы и сообщены субъектам, к которым они относятся, в надлежащий срок до вступления в силу или введения в действие. В свою очередь, если не будут обеспечены принципы равенства и недискриминации при погашении задолженности перед инвесторами в ВИЭ, это приведет к усугублению кризиса на рынке электроэнергии Украины», - подчеркнули в UBTA.
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Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта по оценкам аналитика подскочила на 20%.