Глава профсоюза предпринимателей Наталья Землянская рассказала о социальном диалоге, а также объяснила, как в нём доходят к консенсусу все три стороны.

Об этом она рассказала в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

«Социальный диалог – это закон, который регулирует возможность трёх сторон договариваться в сфере социально-трудовых отношений: сторона работодателей, которые репрезентативны, сторона профсоюзов и правительственная сторона», - сказала Землянская.

По словам эксперта, репрезентативность – это доказанное право, что ты можешь представлять интересы определенной отрасли, например, если у тебя в профсоюзе числится более 3% педагогов, которые числятся в срезе по Украине, то ты имеешь право представлять их интересы.

«Каждый тянет одеяло в свою сторону, но в этих перетягиваниях одеяла можно прийти к консенсусу. В парламенте был зарегистрирован Трудовой кодекс, на который Международная организация труда выделяла деньги и его проработали международные эксперты», - сказала Землянская.

Как отметила эксперт, этот новый Трудовой кодекс после подачи в парламент и получения итогового варианта, стал удовлетворять все три стороны: власть, профсоюзы и работодателей, но он так и не вошёл в силу.

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