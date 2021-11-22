Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко рассказал о нуждающихся в срочном капитальном ремонте тепловых сетях Украины, а также о том, где пропадают наши деньги, оплачиваемые за газ.

Об этом стало известно из программы «Будьте готовы» на его YouTube-канале.

«В Украине 18 тысяч 100 км тепловых сетей. Из них 85%, а это 15,5 тысяч км тепловых сетей требуют немедленного капитального ремонта. Капитальный ремонт – это не латку поставить, это замена. Это значит, что труба сгнила, и физически уже даже подать нельзя через нее. Для этого нужны миллиарды долларов», - заявил Попенко.

По его словам, непонятно, зачем нам поднимали тариф, ведь в этом году заменили всего лишь 250 км тепловых сетей из нужных 15 тысяч км. При этом, отметил Попенко, 100 км из отремонтированных сетей припали на Киев, 100 – на другие крупные города Украины, а на остальные – только 50 км. Эксперт добавил, что дело не в критической ситуации из-за пандемии, так как в прошлом году было заменено 350 км труб по всей Украине.

«Где же наши деньги, которые мы платим? Только для примера: с 2014 до 2021 года тарифы на тепло Киеве выросли в 7 раз, но при этом ничего не изменилось. Ни трубы не начали менять, ни оборудование. Деньги пошли куда – в НАК «Нафтогаз», который поднял стоимость газа для нас в 11 раз», - рассказал Попенко.

«По факту у нас нет газа, нет отремонтированных теплокомуненерго, у нас высокие платежки, да еще и субсидии обрезали», - заявил Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о возможности уменьшить стоимость цены на газ для населения.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.





