В нынешнем году хореограф, блогер и шоумен Александр Лещенко презентовал новый танцевальный проект TANCEVANSKIY («Танцеванский»).

Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Карабас.LIVE» Вячеславом Матюхиным.

Это первый клип-мюзикл, в котором артист собрал собственное ТВ-шоу.

«Я мечтал что-то сделать свое, отдельно от «Форсайта». Потому что моя жизнь неотъемлема от театра танца «Форсайт». Года три я хотел что-то сделать отдельное, что-то другое, где я могу себя проявить как творческая персона в каком-то другом ключе. Я не планировал, что это будет YouTube-проект. Но когда пришло время и я понял, что я готов, это было логично делать на YouTube-просторах. А где еще? На телек бежать? Ты там никому не нужен», - говорит он.

YouTube – идеальная площадка, где можно проявлять свое творчество, не зависеть ни от кого, продолжает Лещенко. «Учитывая все эти карантины, локдауны и все остальное, я подумал, что люди все равно будут хотеть развлечений, как ни крути. И телек, и YouTube будет в любом случае работать», - говорит он.

Он признался: поначалу у супруги, Лины Верес, были мысли о том, что их совместный проект «Форсайт» останется без руководителя.

«Были такие разговоры. Но я часть «Форсайта», я не могу никуда уйти. Это все возможно сейчас делать параллельно, у меня хватает на это времени. У нас первые годы были сложными, когда мы притирались друг к другу, понимали свою зону ответственности, кто за что отвечает. Это очень важная штука, кстати: понять, за что ты отвечаешь, и тогда становится намного легче», - констатирует Лещенко.

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