Правоохранители привлекли к ответственности водителя троллейбуса в Николаеве, которая несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6.

Об этом свидетельствует приговор от 17 ноября.

Как стало известно, женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке "Мельница". Водитель возмутилась из-за того, что женщина якобы дала ей для оплаты проезда порванные деньги. Она начала выражаться нецензурно, после чего пассажирка сменила 5 гривен на 50.

Однако водитель продолжила вести себя агрессивно — она бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка переступила порог, чтобы его забрать. Водитель остановила троллейбус, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона.

Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот. После замечаний пассажиров виновница вернулась на рабочее место, пострадавшая с сыном вышла, из-за плохого самочувствия она обратилась к гинекологу в БСМП.

Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Водитель свою вину не признала и заявила, что пострадавшая придумала инцидент. Центральный районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.



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