Фонд Рината Ахметова более 20 лет проводит Акцию «Ринат Ахметов – Детям!». Это самая масштабная новогодняя Акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия в судьбах детей. Она стала одним из краеугольных камней деятельности Фонда.

– Помощь тем, кто нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети – это наше будущее, и мы действительно в это поверили. Но это не совсем так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы, – так объясняет философию помощи детям Ринат Ахметов.

Только за последние четырнадцать лет подарки от Рината Ахметова получили порядка 1 000 000 детей. Это воспитанники интернатов, детских домов семейного типа и дети, которые благодаря помощи Рината Ахметова победили болезнь или преодолели травму войны.

В этом году участники Акции уже традиционно вместе с поздравлениями будут принимать подарки к Новому году. Также их ждут самые разнообразные праздничные развлечения. Это увлекательный и веселый новогодний праздник в Мариуполе. Здесь под елкой дети встретятся с загадочными и сказочными персонажами, которые увлекут их играми и конкурсами.

– Акция «Ринат Ахметов – Детям!» с каждым годом становится масштабнее. В этом году – это целая эстафета активностей, которая будет проходить на протяжении всего декабря. Ее участниками станут почти 100 000 ребят. Фонд ищет и находит новые форматы поздравления детей, – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

Продолжением Акции стал проект «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч воспитанников интернатных учреждений Донецкой области с амбассадорами Фонда – звездами канала «Украина». Кумиры молодежи своим примером показывают, что достижение поставленной цели – реальная задача. С декабря 2018 года амбассадоры провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали 1065 детей.

– У посланников доброй воли Рината Ахметова особая миссия: открыть детям, оставшимся без попечения родителей, мир профессий. Помочь им поверить в свои силы и найти, куда и как применить таланты, чтобы стать успешными и счастливыми людьми. Акция «Ринат Ахметов – Детям!» остается крупнейшей благотворительной акцией в Украине. В этом году мотивационные встречи пройдут в прямом эфире в формате блиц-урока «Твоя суперпрофессия» для подростков со всей Украины, в рамках урока представители разных специальностей расскажут о секретах мастерства. Такие встречи дадут ребятам представление о многочисленных сферах занятости, покажут многообразие выбора и путь к успеху. Кроме того, историей своего успеха с ребятами поделятся участники встреч прошлых лет, – рассказала Ирина Блажан.