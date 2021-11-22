Радоваться рано - дело не в улучшении ситуации

В Украине резко сократилось количество новых зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, но радоваться украинцам пока совсем не стоит.

Разницу между количеством новых больных и госпитализированных обнаружил советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий. Своими наблюдениями по пандемии он поделился на YouTube-канале.

Медик объяснил уменьшение количества новых случаев коронавируса "очень интересным фокусом" - то есть у нас раньше проводилось до 130 тысяч тестов в сутки, а за 20 ноября было проведено 60 тысяч тестов.

"Поэтому у нас действительно количество новых случаев опустилось до 10 тысяч . Единственное, что выдает неидеальную статистику, - то, что у нас 4 тыс. новых госпитализаций в сутки", - сказал врач.

Врач также призвал тех, кто недавно сделал прививку от коронавируса, не забывать, что на выработку иммунитета необходимо время. Он вырабатывается через 14 дней после введения второй дозы.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

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