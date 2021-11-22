Народный депутат Украины Юрий Камельчук рассказал, какой конфликт произошел в Верховной Раде между ним и охранником, и почему он считает, что он мог быть подстроенным.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Народный депутат Украины Юрий Камельчук рассказал, что в Верховной Раде произошел скандал, когда во время осмотра сумки та начала пищать, и охранник не давал нардепу заходить в здание.

“Журналистка пришла на 5 секунде моего входа. У меня впечатление сложилось будто специально она уже знала, ее предупредили или что-то еще. Вот заходит Камельчук, пожалуйста… Надо же показать меня как такого забияку. Плохого человека. Потому что если я часто свечусь в эфире, то, возможно, это кого-то начинает раздражать. А если я говорю правильные вещи, то, возможно, это кому-то не нравится”, - сказал Камельчук.

Он добавил, что сомневается, что охранник имеет отношение к этому инциденту.

По его словам, они обсудили ситуацию и пришли к тому, чтобы всех проверять одинаково и быть толерантными.

“Почему еще возник этот разговор. В любом аэропорту, где бы я ни был, если даже что-то зазвенело: бывает, обувь срабатывает, или что-то реально забыл выложить, тебе аккуратно и спокойно говорят: “Вы сейчас прошли, у вас зазвенело, пожалуйста, посмотрите, что у вас есть, выложите и вернитесь”. Вас никто в рамки не затиснет, не задавит, не подойдет, и не будет дышать вам в лицо или куда-то еще. То есть, идет речь о базисе уважения к человеку”, - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что к любому человеку должны относиться с уважением и с пониманием ситуации.

“Поэтому я и спросил, если мы идем по правилам, тогда давайте по правилам. Если вы меня просите что-то показать, или сделать какие-то действия, пожалуйста, расскажите кто вы, предоставьте свои документы”, - добавил Юрий Камельчук.

Как сообщала Politeka, журналистка Завальнюк отметила, что в кулуарах Верховной Рады постоянно решаются вопросы, затрагивающие интересы олигархата.

Также Politeka сообщала, что Светлана Кушнир заявила, что до выборов еще далеко, но сейчас у всех партий есть хорошие стартовые возможности.



