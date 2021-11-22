Доктор китайских метафизических искусств Игорь Хомяков высказал своё мнение по поводу того, нужно ли делать перестановку мебели у себя дома, и на что она может влиять.
Свой комментарий в программе «Прогноз».
«Периодически нужно делать перестановку мебели, чтобы поменять тренд. Если вы чувствуете, что этот тренд – нисходящий, что что-то идёт не так, то нужно как минимум навести в доме порядок и выбросить какие-то старые вещи. Тем более полезно делать это перед Новым Годом и Рождеством, как сейчас. Но это простой метод, для него консультант не нужен. А генеральная уборка – это больше психологическая, чем фэншуйная техника. Но поскольку она способствует обновлению энергии ци, то можно сказать, что генеральная уборка предшествует технике фэншуй. Это необходимое условие для того, чтобы делать что-то дальше», - отмечает он.
Но, по словам Хомякова, настоящая техника фэншуй заключается в другом.
«То место, где постоянно находится человек, нужно поместить в определённый сектор. Речь идёт, например, о кровати или письменном столе. Во время строительства нового дома мы можем сразу спланировать всё помещение. А в доме, который уже выстроен, можно всё развернуть в нужную сторону», - говорит Игорь Хомяков.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Новые правила в общественном транспорте: в МОЗ объявили об очередных изменениях, пандемия не отступает
Масштабное ДТП на украинской трассе, люди оказались в реанимации, кадры: "вылетел на встречку"
Оборвалась жизнь российского актера, звезды сериала «Воронины»: «Прекрасный человек, талантливый артист...»
Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера
Как сообщает Politeka, ранее астролог Влад Росс дал прогноз срока, в течение которого будут сохраняться карантинные ограничения.
Также Politeka сообщала, что, по его словам, конец нынешнего ноября будет благоприятным для подписания разного рода контрактов.