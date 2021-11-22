Доктор китайских метафизических искусств Игорь Хомяков высказал своё мнение по поводу того, нужно ли делать перестановку мебели у себя дома, и на что она может влиять.

Свой комментарий в программе «Прогноз».

«Периодически нужно делать перестановку мебели, чтобы поменять тренд. Если вы чувствуете, что этот тренд – нисходящий, что что-то идёт не так, то нужно как минимум навести в доме порядок и выбросить какие-то старые вещи. Тем более полезно делать это перед Новым Годом и Рождеством, как сейчас. Но это простой метод, для него консультант не нужен. А генеральная уборка – это больше психологическая, чем фэншуйная техника. Но поскольку она способствует обновлению энергии ци, то можно сказать, что генеральная уборка предшествует технике фэншуй. Это необходимое условие для того, чтобы делать что-то дальше», - отмечает он.

Но, по словам Хомякова, настоящая техника фэншуй заключается в другом.

«То место, где постоянно находится человек, нужно поместить в определённый сектор. Речь идёт, например, о кровати или письменном столе. Во время строительства нового дома мы можем сразу спланировать всё помещение. А в доме, который уже выстроен, можно всё развернуть в нужную сторону», - говорит Игорь Хомяков.

Как сообщает Politeka, ранее астролог Влад Росс дал прогноз срока, в течение которого будут сохраняться карантинные ограничения.

Также Politeka сообщала, что, по его словам, конец нынешнего ноября будет благоприятным для подписания разного рода контрактов.