Экстрасенс, астролог Розалия Романова объяснила, что, если человек многое дарит, то и много получает, а потому только благодарный человек будет иметь благополучие.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Как рассказывает Романова, ее ежедневной работой является проведение сеансов очищения и чтение именной молитвы. «И я за каждого человека молюсь по имени и прошу, чтобы высшие светлые силы помогли конкретному человеку», – говорит она. По словам астролога, высшие силы всегда оказывают свою помощь, но ее величина зависит от того, насколько сам человек готов ее принять.

Она также отмечает, что помогает еще и раскрываться самим людям навстречу этой помощи. «И раскрываться мы можем как раз благодаря благодарностям. Человеку дается на дом задание и начинается оно с того, что у него в доме появляется интересный инструмент, которым можно и нужно пользоваться каждый день», – рассказывает Романова.

В пример экстрасенс приводит монеты в блюдечках или чашечках, которые человек должен брать в правую руку и благодарить за помощь, предоставленные знания, внимание и изменения, которые после этого произошли с ним самим. А после окончания сеанса, говорит она, людей можно разделить на три группы. По словам астролога, треть людей уже ни в чем не нуждается, они могут избавиться от собственной неуверенности и страхов, у них все идет правильно и они готовы следовать своему пути.

Дела у второй трети людей, рассказывает Романова, обстоят нормально, но они еще должны выполнить важные задачи. «И для того, чтобы осуществлять задачи, надо почистить энергетику, проведя энергетические сеансы», – отмечает она и добавляет, что после этого жизнь налаживается.

И последней трети, говорит астролог, она настойчиво советует провести сеанс, поскольку они подвергаются внешним воздействиям. В частности, в пример Романова приводит влияние на смерть, к которому часто относятся с насмешкой, но существует. «Это самое сложное воздействие, от которого надо избавляться как можно быстрее. Есть воздействие, связанное с приворотами и когда забрали вашу удачу. Есть много разных негативных воздействий на человека – это как чемодан без ручки, от которого вы не можете избавиться», - отмечает экстрасенс.

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