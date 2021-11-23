В одной из школ Днепра вспыхнул скандал с травлей шестиклассника - администрация учебного заведения сейчас выясняет обстоятельства инцидента.

Как пишет местное издание "Наше місто", мать мальчика пожаловалась, что ее сына оскорбляют и бьют в школе.

После очередного нападения, попавшего на видео, в учебное заведение вызвали полицию. В разговоре с мамой мальчика нападавшие заявили, что не хотят дружить с ее сыном, потому что ненавидят одноклассника.

Как рассказали представители администрации школы в комментарии журналистам, после жалобы мамы была проведена беседа с инициаторами травли при участие психолога и классного руководителя мальчиков.

Администрация школы пришла к выводу, что в конфликте виноваты все стороны конфликта. Но после публикации в сети видео созвали комиссию по расследованию случаев травли, пригласили полицию, соцслужбы и службу по делам детей.

Двум учителям вынесли выговор за несоблюдение правил дежурства на этаже во время перерыва. Тогда же пообещали выяснить, почему на перемене дети находились в классе одни.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.