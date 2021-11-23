Что говорят в полиции

В Киевской области пропала без вести несовершенолетняя 13-летняя девочка - в последний раз Валерию Сушко видели ночью 23 ноября.

В настоящее время местонахождение девочки неизвестно. Об этом сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook.

Известно, что ночью 23 ноября 13-летняя девочка покинула территорию Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий Дом" в селе Святопетровское (Белогородская ОТГ, Бучанский район, Киевская область) на ул. Центральной, 118.

В полиции отмечают, что Валерия Сушко исчезала и раньше.

На вид пропавшей девочке 13-14 лет, ее рост 167 см, она среднего телосложения, у нее волосы прямые светлые короткие (прическа каре), лицо овальное, а глаза зеленые. Валерия Сушко была одета в короткое серое пальто и темные брюки.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемой девочки, в полиции просят звонить по номеру спецлинии полиции "102".

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