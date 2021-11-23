В Киевской области пропала без вести несовершенолетняя 13-летняя девочка - в последний раз Валерию Сушко видели ночью 23 ноября.
В настоящее время местонахождение девочки неизвестно. Об этом сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в Киевской области" в Facebook.
Известно, что ночью 23 ноября 13-летняя девочка покинула территорию Центра социально-психологической реабилитации детей "Отчий Дом" в селе Святопетровское (Белогородская ОТГ, Бучанский район, Киевская область) на ул. Центральной, 118.
В полиции отмечают, что Валерия Сушко исчезала и раньше.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
"Мастер Шеф", зрители взбунтовались после очередного решения судей, кто вылетел: "Худший сезон"
Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
На вид пропавшей девочке 13-14 лет, ее рост 167 см, она среднего телосложения, у нее волосы прямые светлые короткие (прическа каре), лицо овальное, а глаза зеленые. Валерия Сушко была одета в короткое серое пальто и темные брюки.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемой девочки, в полиции просят звонить по номеру спецлинии полиции "102".
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.