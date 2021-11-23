Кроме того, кислород отгружается в Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую, Николаевскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Житомирскую области, а также Киев и Киевскую область. В целом, география помощи охватывает 17 регионов и 98 медучреждений.

На данный момент пик новой волны заболеваемости COVID-19 пройден, но потребность в кислороде все равно остается. Для этого металлурги Запорожстали, Азовстали, комбината им. Ильича и ДКХЗ ежесуточно производят и отгружают жизненно важный продукт для лечения больных. С начала октября они бесплатно передали уже более 3,7 тыс. тонн.