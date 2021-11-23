В рамках онлайн-проекта #ОдинДень2014 Фонд Рината Ахметова продолжает собирать истории очевидцев о дне, когда для них началась война.
Каждое из этих свидетельств – чрезвычайно важное, бесценное и совершенно уникальное. Акция реализуется в рамках проекта «Голоса Мирных. Один день», который является частью общенационального проекта «Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова».
– Для Фонда Рината Ахметова крайне важно задокументировать и сохранить истории жителей Донбасса, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира. Почему это важно?
Во-первых, это важно для каждого украинца, которого коснулся вооруженный конфликт. Потому что выговаривание, выплакивание, вышептывание боли – важнейшая часть терапии, работа с травмой войны.
Во-вторых, это абсолютно необходимо для нас как нации, государства – работать с памятью об этой трагедии. Без такой работы мы как общество несем за собой в будущее боли, ошибки прошлого и теряем шанс на лучшее будущее, – отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.
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Одну из таких историй рассказала Елена Калайтан. Женщина говорит, что отчетливо помнит тот день, когда война неотвратимо возникла на пороге. Хотя тогда, летом 2014-го, все это казалось немыслимым и кратковременным.
– Мы с сыном уже пять дней как «зависали» у себя на даче в селе Безыменном Новоазовского района. Старенький дачный домик давно требовал ремонта, но близость Азовского моря – 50 метров и ты уже на пляже – нивелировала все неудобства. Я выросла на этой даче, по выходным родители приезжали на море и поработать в огороде, чтобы потом собрать небольшой урожай.
Елена вспоминает, что в один из дней все кардинально изменилось, а все планы и задумки пошли под откос.
– После пяти дней размеренного пляжного отдыха я сидела в тени нашего домика, смотрела на сына за ноутом и строила планы – вот здесь сделаю небольшой колодец, установлю насос и можно будет поставить нехитрый душ. Но уже этим августовским вечером мы уезжали спешно домой, по селу пошли бандформирования, и мы добирались чуть ли не последним автобусом в Мариуполь. Не верится, что уже прошло больше семи лет. Я больше не была в своем Безыменном и только с горечью узнала, что в нашем домике побывали чужаки и от злобы, что брать у нас было особо нечего, вышибли окно и все перевернули вверх дном.
В рамках проекта «Голоса Мирных. Один день» Фонд Рината Ахметова также провел творческий конкурс эссе на тему «Когда для тебя началась война» среди школьников из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.
Таким образом, Фонд Рината Ахметова собрал уже более 2500 особенных и бесценных воспоминаний. Вы также можете пригласить своих родных, близких и друзей поделиться их версиями #ОдинДень2014.
Даже если это воспоминание будет состоять всего из нескольких слов или фраз, даже если это только дата, даже если вам кажется, что в нем нет ничего особенного, – расскажите нам эту историю. Стать участником проекта #ОдинДень2014 просто.
Для этого необходимо опубликовать свою историю-воспоминание о дне, когда на Донбассе началась война, добавив хештеги проекта: #ОдинДень2014, #ГолосаМирных, #ФондРинатаАхметова. Подробнее о проекте в видео: Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных» – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека.
Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль пострадавших от военных действий мирных жителей. Цель Фонда – до 2025 года собрать 100 000 свидетельств Мирных.