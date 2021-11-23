В рамках онлайн-проекта #ОдинДень2014 Фонд Рината Ахметова продолжает собирать истории очевидцев о дне, когда для них началась война.

Каждое из этих свидетельств – чрезвычайно важное, бесценное и совершенно уникальное. Акция реализуется в рамках проекта «Голоса Мирных. Один день», который является частью общенационального проекта «Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова».

– Для Фонда Рината Ахметова крайне важно задокументировать и сохранить истории жителей Донбасса, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира. Почему это важно?

Во-первых, это важно для каждого украинца, которого коснулся вооруженный конфликт. Потому что выговаривание, выплакивание, вышептывание боли – важнейшая часть терапии, работа с травмой войны.

Во-вторых, это абсолютно необходимо для нас как нации, государства – работать с памятью об этой трагедии. Без такой работы мы как общество несем за собой в будущее боли, ошибки прошлого и теряем шанс на лучшее будущее, – отметила член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Одну из таких историй рассказала Елена Калайтан. Женщина говорит, что отчетливо помнит тот день, когда война неотвратимо возникла на пороге. Хотя тогда, летом 2014-го, все это казалось немыслимым и кратковременным.

– Мы с сыном уже пять дней как «зависали» у себя на даче в селе Безыменном Новоазовского района. Старенький дачный домик давно требовал ремонта, но близость Азовского моря – 50 метров и ты уже на пляже – нивелировала все неудобства. Я выросла на этой даче, по выходным родители приезжали на море и поработать в огороде, чтобы потом собрать небольшой урожай.

Елена вспоминает, что в один из дней все кардинально изменилось, а все планы и задумки пошли под откос.

– После пяти дней размеренного пляжного отдыха я сидела в тени нашего домика, смотрела на сына за ноутом и строила планы – вот здесь сделаю небольшой колодец, установлю насос и можно будет поставить нехитрый душ. Но уже этим августовским вечером мы уезжали спешно домой, по селу пошли бандформирования, и мы добирались чуть ли не последним автобусом в Мариуполь. Не верится, что уже прошло больше семи лет. Я больше не была в своем Безыменном и только с горечью узнала, что в нашем домике побывали чужаки и от злобы, что брать у нас было особо нечего, вышибли окно и все перевернули вверх дном.

В рамках проекта «Голоса Мирных. Один день» Фонд Рината Ахметова также провел творческий конкурс эссе на тему «Когда для тебя началась война» среди школьников из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей.

Таким образом, Фонд Рината Ахметова собрал уже более 2500 особенных и бесценных воспоминаний. Вы также можете пригласить своих родных, близких и друзей поделиться их версиями #ОдинДень2014.

Даже если это воспоминание будет состоять всего из нескольких слов или фраз, даже если это только дата, даже если вам кажется, что в нем нет ничего особенного, – расскажите нам эту историю. Стать участником проекта #ОдинДень2014 просто.

Для этого необходимо опубликовать свою историю-воспоминание о дне, когда на Донбассе началась война, добавив хештеги проекта: #ОдинДень2014, #ГолосаМирных, #ФондРинатаАхметова. Подробнее о проекте в видео: Музей Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных» – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека.

Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль пострадавших от военных действий мирных жителей. Цель Фонда – до 2025 года собрать 100 000 свидетельств Мирных.