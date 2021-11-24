Гороскоп 2022 расскажет нам про три знака Зодиака, которые по мнению астролога, будут купаться в удаче и везении в наступающем новом году.

Как говорит астролог Павел Глоба, это может касаться личной жизни, карьеры, финансов и других сфер жизни, пишет SlovoFraza.

Рак

Одинокие представители этого созвездия могут встретить свою половинку, а семейные - обзавестись потомством. Не исключены и кардинальные перемены обратного характера - разводы, разрывы, но в любом случае эти изменения - к лучшему.

Весы

Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, ждет непростой выбор между карьерой и личной жизнью. Некоторые смогут обрести личное счастье, пережив расставание с человеком, с которым не по пути. Кто-то сможет сменить работу на более перспективную.

Скорпион

Скорпионам следует подготовиться к переменам в году Черного Водяного Тигра. Глоба уверен, что год будет успешным, если вы настроитесь на борьбу и будете работать, не покладая рук. Вам следует быть энергичными, торопиться, чтобы везде успеть.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут великие перемены в год Тигра.

Также Politeka писала, Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в 2022 году.