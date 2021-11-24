Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал сокращение срока действия "желтых" COVID-сертификатов - теперь их сроки изменятся.

Об этом министр здравоохранения сказал во время своего брифинга. Стоит отметить, чторанее срок действия "желтого" сертификата составлял 120 дней.

Теперь документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса будет действителен 30 дней. Следовательно, этот период решили сократить в 4 раза.

В Украине интервал между введением первой и второй дозы вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. На заседании правительства Ляшко отдельно не разъяснял, означает ли это, что тем, кто вакцинируется AstraZeneca, "желтый" сертификат будет недоступен спустя 30 дней.

Также министр добавил, что представители учреждений обязаны теперь не просто спрашивать о наличии COVID-сертификата или визуально их осматривать, а считывать QR-код сертификата.

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