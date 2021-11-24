Глава движения «#SAVE ФОП» Сергей Доротич объяснил, как независимый класс предпринимателей возник на основе упрощенной системы налогообложения учета и отчетности и почему это так не нравится коррумпированным властям.

Об этом он рассказал в своем новом блоге на YouTube.

По словам гостя программы, в Украине бизнес, который дает больше прибыли, - это власть, возможность находиться при ней. «Власть дает возможность получить состояние, дает возможность получить то, что вам не принадлежит. Потому что у власти есть все инструменты, чтобы забрать то, что ей нравится», - говорит он. Как объясняет Доротич, чиновники держали бизнес под своим контролем, воздействовали на него и наживались, но упрощенная система налогообложения учета и отчетности отняла у них эту возможность.

Он рассказывает, что упрощенная система налогообложения учета и отчетности возникла в конце 1990-х годов благодаря Кучме, Уманскому, Тигипко и Кужелю и дала 5 млн рабочих мест. К тому же, говорит эксперт, благодаря ФОПам даже сегодня в бюджеты разных уровней поступает примерно 40 млрд грн.

Доротич объясняет, что речь идет о занятых предпринимателях, которые владеют своими парикмахерскими, продают что-либо или реализуют. «На сегодняшний день предпринимателей упрощенцев или ФОПов, как их называют, почти 2 миллиона. С членами семей – это около 5 миллионов человек, а с наемными работниками – это 3 миллиона трудоспособных граждан», - утверждает он.

Итак, объясняет гость программы, система упрощенного налогообложения учета и отчетности и создала этот независимый класс микропредпринимателей, который и создает рабочие места, и зарабатывает, и не подпадает под влияние государства. Доротич отмечает, что это, конечно, не нравится коррумпированным чиновникам, ведь они остаются на своих должностях как раз ради обогащения. «Потому что все микропредприниматели – не подконтрольны властям и опасны для коррумпированных властей», - заключает он.

Как сообщала Politeka со слов Сергея Дортича, что власти сейчас рассматриваются как просто сверхприбыльный бизнес.

Также Politeka писала о том, что Сергей Доротич заявил, что за сервисное обслуживание кассовых аппаратов ФОП будут платить 400 миллионов каждый месяц.