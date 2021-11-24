Махинации с «зелеными» еврооблигациями «Укрэнерго» несут в себе огромные экономические и политические потери для Украины и в конечном счете приведут к срыву планов государства по синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер.

«Когда НЭК привлек 825 млн долларов за счет выпуска еврооблигаций, это была история успеха компании. Но Кабмин под давлением ОП делает все, чтобы успех превратить в позор. Украсть из подноса у европейских партнеров 3 млрд грн из более 19 (которые должны были быть направлены на выплаты предприятиям ВИЭ) – это вопрос даже не столько о деньгах, а больше о доверии и стратегическом развитии отрасли. К сожалению, я вижу очень негативный сценарий для Укрэнерго», – написала она на своей странице в Facebook в среду.

По словам нардепа, над «зелеными» облигациями висит угроза технического дефолта, если деньги не будут выплачены по назначению, соответственно, под ударом финансовое состояние «Укрэнерго» и весь процесс сертификации оператора. «В конечном счете все это приведет к срыву планов государства по синхронизации с европейской ENTSO-E. А это огромные экономические и политические потери Украины. Россия этого только и ждет. Чтобы мы и дальше были зависимы от импорта различных энергоресурсов из РФ или Беларуси», - резюмировала Буймистер.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.