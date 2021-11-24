Компания ДТЭК ВИЭ просит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) признать схемы с невыплатой средств по целевым зеленым еврооблигациям ГП «Гарантированный покупатель» нарушением действующего законодательства и обязать погасить долги.

Об этом говорится в письме компании ДТЭК Ботиевская ВЭС к НКРЭКУ.

Согласно документу, по состоянию на 12 ноября 2021 года общая сумма долга перед производителями «зеленой» е/е составила 28,5 млрд грн. Основным инструментом частичного погашения задолженности должны были стать зеленые еврооблигации стоимостью $825 млн, выпущенные НЭК «Укрэнерго» под госгарантию пропорционального направления средств всем производителям «зеленой» энергии.

Однако средства были выплачены частично и непропорционально – из 19,3 млрд грн, полученных от выпуска облигаций, 3,04 млрд грн остались на счетах ГарПока.

«Гарантированный покупатель» и его уполномоченные лица своими действиями путем оплаты задолженности всем производителям из ВИЭ, кроме нескольких производителей, в том числе ДТЭК ВИЭ, нарушили недискриминационный и равный подход, принципы функционирования рынка электроэнергии и лицензионные условия», - говорится в письме компании.

Напомним, 13 ноября правительство через Ощадбанк заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.



