За минувшие сутки в Украине зафиксировано 16943 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших почти полторы тысячи детей и 304 медработника. В украинские больницы госпитализировано почти 3,5 тысячи новых пациентов. Умерло от осложнений 628 человек. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Киевской, Запорожской, Львовской, Полтавской и Донецкой областях.

Сейчас по всей территории Украины наблюдается снижение заполненности кроватей, что были развернуть специально для больных коронавірусну инфекцию. Общий показатель по стране 53,1%. Однако в Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой зафиксировано наибольшее количество заполненности ковидных кроватей. Это 60,7%, 60,3% и 59,9% соответственно.

Всего за время пандемии в Украине заболело почти 3,5 миллиона украинцев. Умерло - 83541 человек.

Врачи в очередной раз напоминают, что единственной защитой от тяжелых осложнений COVID-17 является своевременная вакцинация.

Напомним, штраф до 170 тысяч: в Украине COVID-сертификаты будут проверять по-новому

Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в МИНЗДРАВЕ объявили, где это произойдет.