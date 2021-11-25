За минувшие сутки в Украине зафиксировано 16943 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Среди заболевших почти полторы тысячи детей и 304 медработника. В украинские больницы госпитализировано почти 3,5 тысячи новых пациентов. Умерло от осложнений 628 человек. Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Киевской, Запорожской, Львовской, Полтавской и Донецкой областях.
Сейчас по всей территории Украины наблюдается снижение заполненности кроватей, что были развернуть специально для больных коронавірусну инфекцию. Общий показатель по стране 53,1%. Однако в Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой зафиксировано наибольшее количество заполненности ковидных кроватей. Это 60,7%, 60,3% и 59,9% соответственно.
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Всего за время пандемии в Украине заболело почти 3,5 миллиона украинцев. Умерло - 83541 человек.
Врачи в очередной раз напоминают, что единственной защитой от тяжелых осложнений COVID-17 является своевременная вакцинация.
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Как сообщала Politeka, грядет усиление карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения подготовили украинцам в МИНЗДРАВЕ.
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