Политолог Руслан Бизяев рассказал, какое будущее ждёт пенсионную систему, а также объяснил, что, не имея финансовой подушки безопасности, государству не стоит проводить пенсионную реформу.

Об этом он рассказал в прямом эфире программы «Прогноз».

«Солидарная система не тянет, хоть и является социально комфортной, поэтому скореевсего будет комбинированная система. Ключевой вопрос введения страховой пенсионной реформы, как и медицины, – это качество услуг и гарантии», - отметил Бизяев.

По мнению эксперта, нынешняя солидарная система не справляется, поэтому её могут комбинировать с другим уровнем пенсионных накоплений. По словам эксперта, после двух мировых кризисов 1998 и 2008 годов вопрос гарантий стал острым, но сейчас он стал ещё острее.

«Единственным гарантом сохранения накопления капитала может выступать только государство. Есть ли у государства для этого ресурс? Прежде чем приступать к пенсионной реформе, надо четко понимать, какая у тебя финансовая подушка безопасности», - сказал Бизяев.

По мнению эксперта, вероятен исход событий, что пенсий как таковых не будет у украинцев, а будет только безусловный базовый доход. Как отметил политолог, пока государство не будет иметь ресурса, чтобы выступить гарантом сохранения вложенных капиталов, пенсионную реформу нельзя проводить.

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