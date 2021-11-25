Это произошло еще в прошлом году, но ситуация повторилась

Вопиющий случай произошел в одной из школ Обухова Киевской области - учительница начальных классов ударила головой об парту первоклассника, а другого ученика била по рукам.

Детали скандала сообщили в программе "Сніданок 1+1". Родителям, которые узнали о случившемся, рекомендовали молчать и никуда не обращаться.

Инцидент произошел еще в прошлом учебном году. Администрация школы просила родителей никуда не обращаться, а школьный психолог учила детей не рассказывать дома о конфликтах.

На следующий год ситуация повторилась и пострадал второклассник. Он растет без матери и отца, его воспитанием занимается бабушка Екатерина. Женщина рассказала, что учительница так била ребенка, что у него во рту было полно крови.

Выяснилось, что были и другие пострадавшие от рук учительницы дети. Ученики жаловались на агрессивное поведение педагога, пинки, унижение, жестокость и даже отказывались ходить в школу.

Кроме того, один из детей рассказала маме, что учительница постоянно кричит, поэтому она решила послушать, как проводят уроки. Женщину шокировал разговор детей со школьным психологом, которая просила их ничего не рассказывать родителям.

Родители начали объединяться и написали заявление о булинге в администрацию школы и в полицию. Но учительница продолжает там работать.

Директор может самостоятельно уволить учительницу из-за жестокого обращения с детьми. Если директор этого не делает, а начинает переводить ответственность на полицию, значит директор покрывает жестокое обращение и буллинг.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka, в украинской школе разразился скандал из-за туалета.

Также Politeka писала, что учительница избила ребенка и таскала его за ухо: происходящее сняли на видео.