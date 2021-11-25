Из-за кризиса в Укрзализныце у экспортеров продукции из Беларуси возникли проблемы с выполнением контрактов, а белорусские цистерны хронически задерживаются в Украине. Об этом рассказал генеральный директор «БНК-Украина» Евгений Поспелов, сообщает Ukraine rail monitoring.

По словам Поспелова, уже несколько месяцев компания фиксирует критические задержки железнодорожных цистерн в Украине, в связи с чем образовался острый дефицит белорусских пустых вагонов.

«По состоянию на 23 ноября в Украине находится 2 857 цистерн белорусской прописки, тогда как еще неделей ранее этот показатель не превышал 2 500, а в обычных условиях он составляет около 1 500», - сообщил Поспелов.

Сейчас «БНК-Украина», которая экспортирует нефтепродукты из Беларуси, вынуждена принимать дополнительные меры для выполнения ноябрьских отгрузок продукции украинским контрагентам, подчеркивая, что причина задержек в кризисной ситуации на железной дороге.

Также гендиректор компании отметил, что белорусская сторона неоднократно привлекала внимание к необходимости решения проблем железнодорожных перевозок в Украине и инициировала встречи с представителями Укрзализныци с целью их решения.

Согласно официальным данным УЗ, оборот грузовых вагонов ухудшается: с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше. Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток в октябре.

В ноябре, по словам отправителей груза, ситуация стала еще напряженнее, и начала угрожать стабильности поставок. Так, по словам генерального директора ПХГ «Ковальская» Сергея Пилипенко, компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для наших клиентов.