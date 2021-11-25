Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что такое черная Луна и как она будет влиять на людей в 2022 году.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Черная луна - это показатель негативного опыта прошлых воплощений, который мы переносим в это воплощение. Можно сказать, что черная Луна - это слабая точка в гороскопе каждого человека. У этой точки мы всегда отдаем кармические долги, это могут быть болезни или финансовые потери. Если это в знаке Козерог, то могут быть проблемы с документами, а в знаке Водолей сложно человеку найти друзей, потому что его могут предавать», - рассказала Пономаренко.

Пономаренко сказала, что Скорпионы очень сильные люди и им нужно в этом воплощении понять, что их сила магического влияния может быть очень сильной, сообщила она, и они должны ее трансформировать в белую Луну. Белая Луна – это как ангел хранитель, считает она, а вот черная Луна – это как чертик, сидящий в нас. Но черная Луна – это падший ангел, который тоже изначально был ангел божественный и красивый, подчеркнула она, поэтому ему нужно очиститься и подняться.

«Поэтому черная Луна - это точка силы в гороскопе и нужно найти эту опору в себе, посмотреть своим страхам в глаза по своей черной Луне. А черная Луна в Скорпионе - это действительно люди маги и пророки, а также те, кто интересуется чем-то оккультным. Здесь как раз и находится точка нашего роста и силы, потому что в конце концов черная Луна должна стать точкой нашей силы в гороскопе. Черная Луна в 2022 году до 13 апреля еще будет идти по знаку Близнецов, она склоняет к интригам и обману. Поэтому у кого черная Луна в Близнецах, то этот год для них будет кармических долгов», - рассказала Пономаренко.

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