Учреждения коммунальной и частной формы собственности с 2022 года должны сохранять средства, которые им выплатила Национальная служба здоровья (НСЗУ), не на своих счетах, а счетах Госказначейства. Такую инициативу проталкивает глава Госказначейства Татьяна Слюз. Однако медики выступили резко против: они заявили, что схема Слюз может лишить украинцев доступа к бесплатным лекарствам, пишет издание Фром в материале «Диктатура Госказначейства: почему медики взбунтовались против Татьяны Слюз?».

Как заявляют медики, получение средств через Госказначейство приведет к существенному увеличению времени на проведение каких-либо платежей - ведь необходимо будет постоянно корректировать платежные документы, просто потому, что «запятая стоит не в том месте». То есть, фактически выклянчивать свои же средства для оплаты счетов, поясняют журналисты.

«Работники Госказначества будут определять приоритетность тех или иных проплат, а все потому что, в тот момент на казначейском счете просто не будет средств – ведь, согласно положению, утвержденному Госказначейством, государство может вернуть себе находящиеся на казначейских счетах средства, чтобы покрывать дефицит Пенсионного фонда, временные кассовые разрывы и предоставление ссуд местным бюджетам», - поясняют журналисты.

То есть, поясняют журналисты, существует риск неплатежей по всем, кроме незащищенных, статьям - что не позволит оперативно закупать изделия медицинского назначения, лекарства, остановит развитие медицинских учреждений.

Кроме того, указывает издание, перевод на казначейское обслуживание представителей медицинской помощи частной формы собственности и аптек, получающих финансирование от НСЗУ, приведет к тому, что большинство этих заведений не смогут продолжить сотрудничество с НСЗУ. А соответственно - большое количество пациентов останутся без их семейного врача и будут лишены возможности лечиться за государственный счет.

«На сегодняшний день 80% аптек, получающих средства от НСЗУ по Правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства", являются частными. В случае переноса их счетов в Госказначейство большинство из них не смогут продолжить сотрудничество», - рассказали журналистам медики.

Как поясняют журналисты, частные аптеки, участвующие в программе, убегут из пула при одном упоминании Госказначейства - потому что всем известен печальный опыт исполнителей работ, поставщиков товаров и других контрагентов бюджетных распорядителей средств, которым приходится получать платежи в ведомстве Татьяны Слюз.

Ранее стало известно, что глава Госказначейства блокировало подтвержденные выплаты контрагентам «Большого строительства». Также, по официальной информации, ведомство не профинансировало расходы бюджета за 10 месяцев 2021 года на 106,7 млрд грн. Проблема в том, что Госказначейство нередко отказывается принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств. Официально причина – отсутствие нужных справок. Но неофициально участники процесса говорят, что нужные деньги можно получить из Госказначейства, если заплатить главе Татьяне Слюз «откат» в размере 15-20% от суммы.