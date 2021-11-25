Международный валютный фонд (МВФ) напрямую призвал украинское правительство прекратить манипуляции со средствами международных кредиторов и инвестбанков и закрепил это требование как условие выделения второго транша.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер.

"Скандал с сделками правительства относительно невыплат средств производителям «зеленой» энергии набирает обороты и выходит на новый уровень. МВФ напрямую призвал украинское правительство - международных кредиторов и инвестбанков и закрепил это требование как условие выделения второго транша. МВФ уже не доверяет обещаниям правительства и это является очень тревожным сигналом», - написала она на своей странице в Facebook в четверг.

По словам нардепа, международным сообществом не осталось незамеченным, что правительство «откровенно попирает верховенство права и нарушает украинское и международное законодательство».

"Поэтому там не видят другого пути, кроме требовать безусловного и 100% погашения долгов перед «зелеными» до конца года», - пояснила Буймистер.

Народный депутат отметила, что последствиями такой политики украинской власти глобально является подрыв имиджа и инвестиционной привлекательности страны.

«Если говорить об экономических последствиях - это обвал котировок гособлигаций Украины, рост вероятности дефолта Украины и лишение возможности украинских государственных компаний привлекать финансирование за рубежом», - отметила Буймистер.

Среди рисков, которые несут в себе махинации с европейскими «зелеными» еврооблигациям в энергетической сфере, депутат отметила – срыв синхронизации украинской энергосистемы с европейской и возвращение в «объятия» восточных соседей.

"Надеюсь правительство не пойдет против требований МВФ, усвоив горький урок после обмана иностранных кредиторов и украинских производителей в ситуации со схемами присвоения средств от «зеленых» еврооблигаций», - выразила надежду Буймистер.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.