Лидер движения «SAVE ФОП» Сергей Доротич заявил, что фискальные кассовые аппараты никак не помогают в борьбе с теневым бизнесом, и объяснил, почему именно.

Об этом он сказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как объясняет гость программы, госбюджет не получит больше поступлений от того, что ФОПы скажут всем установить кассовые аппараты, потому что все равно многое останется в тени. «Каждая вторая реализация товаров и услуг – нелегальна… Фактически – 40% в тени», – подчеркивает он.

Следовательно, констатирует Доротич, 40% ничего не платит, но некоторые сферы требуют обязательной установки кассового аппарата – это алкоголь, топливо, сигареты. Как он отмечает, хоть эти товары и нельзя продавать без кассового аппарата, они все равно находятся в тени. В частности, в алкоголе, говорит эксперт, большая часть. «То есть вроде бы то, что хорошо контролируется, а там тень еще больше. Они сами признают и говорят: «Да, не можем ничего с этим поделать», - подчеркивает гость программы.

Он объясняет, что в борьбе с теневым бизнесом фискальные аппараты ничем не могут помочь, они скорее создают иллюзию. В свою очередь, добавляет Доротич, если бы все было хорошо, в подакцизной группе товаров не был бы столь велик процент злоупотреблений. «Вообще у нас 40% в тени, а в алкоголе 52%», - констатирует он.

Тем не менее, говорит гость программы, все это нужно контролировать. «Аферисты есть повсюду. Для этого есть контролирующие органы, которые должны делать контрольные закупки», - объясняет он. Как рассказывает эксперт, аферистов, не выдающих товарных чеков, не заполняющих книгу учета доходов и не уплачивающих налогов, нужно привлекать к ответственности. С другой стороны, добавляет он, не стоит нагружать еще тем, что и так не даст никаких поступлений в бюджет.

Как сообщала Politeka, Доротич объяснил, почему независимый класс предпринимателей не нравится коррумпированным властям.

Также Politeka писала о том, что Доротич рассказал, какие инициативы власти побуждали выйти микробизнес на протесты.