Экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что сотрудничество Украины с МВФ является гарантией для экономики нашего государства и для проведения реформ.

Об этом он рассказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

«Кроме МВФ Украина сотрудничает и с Европейским банком реконструкции и развития, с Всемирным банком. Их политики предусматривают выделение средств Украине на различные кредиты, техническую помощь для реализации определенных шагов только в том случае, если у нас есть действующая программа с Международным валютным фондом. Если МВФ дает негативную оценку и разрывает сотрудничество с Украиной – это означает, что мы сможем привлекать средства исключительно на мировых рынках примерно в десять раз дороже, чем то, что мы привлекаем сейчас», - говорит он.

Экономист объяснил, почему, по его мнению, вокруг траншей МВФ каждый раз поднимается волна критики и возмущения в украинском медийном пространстве.

«Олигархи привыкли пользоваться тем, что наши институты несовершенны, и судебная система несовершенна. Соответственно, можно влиять на судебную систему, правоохранительные органы, получать необоснованные льготы и т.д», - рассуждает Несходовский.

За счет этого получают сверхдоходы и другие наши олигархи, продолжает эксперт. Поскольку им принадлежат медийные ресурсы, они и распространяют откровенную ложь о том, что Украине сотрудничество с Международным валютным фондом не нужно. «Это не вопрос объективной оценки, этот вопрос только выгоден этим людям. Но это не выгодно Украине и украинцам», - резюмирует он.

Politeka сообщала, что Политтехнолог Сергей Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.

Также Politeka сообщала, что В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.