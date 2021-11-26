Медицинский эксперт Анатолий Якименко указал на обстоятельства, которые препятствуют полноценному введению в нашей стране страховой системы здравоохранения.

Своим видением ситуации он поделился в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Страхование – вещь добровольная, человек сам решает, сколько и за что ему платить. А у нас почему-то считают, что страхование – дело принудительное. Но, извините, это уже называется налогообложением. В Украине постоянно путают одно с другим. А если люди что-то доплачивают, то делают это нелегально, во всяком случае, неофициально. Но если в медицине платить напрямую, то это выходит намного дешевле, чем через посредника. Это уже поняли во многих странах, в том числе постсоветских», - говорит гость программы.

По его мнению, здесь играет роль менталитет жителей бывшего СССР.

«По сути, медицинское страхование в Украине работает уже тридцать лет, только роль страховых компаний у нас играют сейфы граждан. Люди откладывают туда те деньги, которые могли бы платить в качестве страховых взносов. А в тяжёлых случаях собирается наблюдательный совет – в рамках семьи. Он и решает: это страховой случай или нет? Это чётко работает, но не решён ключевой момент: вопрос нельзя решить быстро, в отличие от обычной медицинской страховки» - отмечает Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, как формируется коллективный иммунитет.

Также Politeka сообщала, что Якименко назвал критерии определения эпидемиологического порога.