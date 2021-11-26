Медицинский эксперт Анатолий Якименко указал на обстоятельства, которые препятствуют полноценному введению в нашей стране страховой системы здравоохранения.
Своим видением ситуации он поделился в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Страхование – вещь добровольная, человек сам решает, сколько и за что ему платить. А у нас почему-то считают, что страхование – дело принудительное. Но, извините, это уже называется налогообложением. В Украине постоянно путают одно с другим. А если люди что-то доплачивают, то делают это нелегально, во всяком случае, неофициально. Но если в медицине платить напрямую, то это выходит намного дешевле, чем через посредника. Это уже поняли во многих странах, в том числе постсоветских», - говорит гость программы.
По его мнению, здесь играет роль менталитет жителей бывшего СССР.
«По сути, медицинское страхование в Украине работает уже тридцать лет, только роль страховых компаний у нас играют сейфы граждан. Люди откладывают туда те деньги, которые могли бы платить в качестве страховых взносов. А в тяжёлых случаях собирается наблюдательный совет – в рамках семьи. Он и решает: это страховой случай или нет? Это чётко работает, но не решён ключевой момент: вопрос нельзя решить быстро, в отличие от обычной медицинской страховки» - отмечает Анатолий Якименко.
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
У украинцев за долги начали отбирать имущество, что надо знать: "Бедный народ"
ЧП в аэропорту Одессы, есть угроза взрыва: первые подробности
"Стой!": в Харькове фура устроила масштабное ДТП, среди жертв бабушка с ребенком, детали трагедии
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, как формируется коллективный иммунитет.
Также Politeka сообщала, что Якименко назвал критерии определения эпидемиологического порога.