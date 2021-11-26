Астролог Влад Росс поразмыслил над тем, что будет происходить на украинской политической арене в декабре и начнется ли в ближайшее время полномасштабная война в государстве.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гостя программы, декабрь – месяц довольно спокойный, прагматичный и романтический. «Но на политической арене я говорил, что будет горячо в ноябре, и декабрь продолжит жесткую ситуацию», – предупреждает он.

Попутно Росс высказывается и о войне с РФ. По его словам, пока президент РФ жив, Украина не будет знать покоя. «Потому что у него нет возможности возродить Российскую империю без того, чтобы Киев входил в эту империю», - объясняет астролог. В то же время он объясняет, что Россия и Русь – разные вещи.

По словам Росса, президент РФ, как правило, нападает неожиданно, но этого не произойдет ни в январе, ни в феврале. Он сообщает, что 2 марта состоится парад планет: соединяются Солнце и Луна, Меркурий и Сатурн – и это будет в секторе 38 градусов. «Если парад планет случается в дату рождения человека, то обычно такие люди умирают в 90 лет», - отмечает астролог.

Он говорит, что во время парада планет всегда что-то происходит: падение астероидов, катастрофы, катаклизмы. «Поэтому я думаю, что в конце февраля – начале марта на Землю может упасть какой-то астероид», – предупреждает эксперт. По его мнению, после этих событий коронавирус покажется не такой уж серьезной проблемой, поскольку произойдет нечто более глобальное. К тому же, отмечает Росс, согласно натальной карте Украины наибольшая опасность для государства будет в марте.

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