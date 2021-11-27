Блокировка выплат по «зеленому» кредиту и дискриминация отдельных производителей повредила имиджу Украины на международной арене.

Об этом говорится в заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), опубликованном в Facebook.

«Украина имела международный успех по выпуску зеленых еврооблигаций НЭК «Укрэнерго» в начале ноября, и буквально через неделю – ужасные новости, о блокировании выплат привлеченных средств по целевому назначению, и дискриминация на рынке возобновляемой энергетики», - отметила Гуменюк.

Она обратила внимание, что за 2020 год показатель прямых иностранных инвестиций в Украину имел отрицательное значение и предпосылки для его роста в этом году под вопросом, учитывая все политические риски и непредсказуемость регуляторной среды.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.