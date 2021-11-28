В декабре этого года нужно быть готовым к нескольким магнитным бурям - озвучен прогноз, который особенно важен для людей с проблемами со здоровьем.
В декабре 2021 года прогнозируется несколько магнитных бурь, однако в общем месяц обещает быть спокойным. Такой вывод можно сделать из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, сообщает Politeka.net.
Так, с 1 по 4 декабря вспышки на Солнце будут небольшими, но они повлияют, на чувствительных к таким условиям, людей.
Самая масштабная буря прогнозируется с 9 по 13 декабря - пик 10 числа.
С 18 по 22 декабря ожидается сильная вспышка. В эти дни стоит воздержаться от активной физической нагрузки.
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Также по некоторым данным 30-31 декабря тоже ожидается магнитная буря.
В указанные дни нужно беречь свое здоровье, особенно тем, кто поддается влиянию возмущения геомагнитного поля.
Важно проводить больше времени на свежем воздухе, придерживаться здорового питания - в рационе должно быть больше овощей и фруктов. Также нужно больше пить воды.
Специалисты рекомендуют исключить из жизни источники стресса, и провод проводить время в приятной обстановке за просмотрами фильмов или заняться хобби.
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