В следующем месяце будет несколько проблемных дат

В декабре этого года нужно быть готовым к нескольким магнитным бурям - озвучен прогноз, который особенно важен для людей с проблемами со здоровьем.

В декабре 2021 года прогнозируется несколько магнитных бурь, однако в общем месяц обещает быть спокойным. Такой вывод можно сделать из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, сообщает Politeka.net.

Так, с 1 по 4 декабря вспышки на Солнце будут небольшими, но они повлияют, на чувствительных к таким условиям, людей.