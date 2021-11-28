Компания уделяет большое внимание усилению сетей, особенно перед наступлением холодов.

Операторы систем распределения, входящих в состав «ДТЭК Сети», дополнительно инвестировали 325 млн грн в общие расходы на программу реконструкции сетей для подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом говорится в сообщении компани, пишет Главком.

Операторы систем распределения, входящих в операционный холдинг «ДТЭК Сети», отремонтировали или построили почти 8000 км линий электропередач, более 4000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также расчистили зеленые насаждения вокруг 8000 км трасс воздушных линий электропередач.

«ДТЭК ответственная, надежная компания. Мы уделяем большое внимание усилению наших сетей, особенно перед наступлением холодов. Компания ремонтирует линии и подстанции для того, чтобы в штатном режиме пройти период пиковых нагрузок в сети и обеспечить свет и комфорт в домах клиентов», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Сети» Ивана Гелюха.

В то же время, чтобы не иметь перебоев с электроснабжением в холодное время года, операторы системы распределения «ДТЭК Сети» советуют своим клиентам проверить исправность работы внутридомовых сетей и не превышать разрешенную мощность. Узнать, выдерживает ли сеть дома погрузку электроприборов и систем отопления, можно на сайтах ОСР «ДТЭК Сети» с помощью калькулятора расчета мощности.