В шестом выпуске шоу "Україна має талант" 11-кратный чемпион мира по армрестлингу Евгений Прудник удивлял украинцев своим голосом.

Он начал исполнять на шоу "Україна має талант" песню Михаила Круга "Девочка пай", но сразу после вступления судьи нажали красные кнопки, а Ксения Мишина предложила Евгению спеть более классическую композицию.

Евгений попытался удивить жюри Андрео Бочелли — "Time to say goodbye", и это вызвало настоящее восхищение — публика "ахнула". Талант участника шоу растрогал даже Харлан и Мишину.

"Вы просто невероятный, честно! Я прослезилась. Знаете почему? Вы настолько талантливый! Вот это действительно Украина имеет талант! Потому что вы же не певец. Вы занимаетесь армрестлингом, вы таксист, и вы невероятно поете! Не переставайте это делать!" ― сказала Ольга.

Евгению 34 года, он родился в Запорожье. В 2012-м году Женя окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж по специальности "актер драматического театра", после чего активно вошел в действующий репертуар театра, имея от природы замечательный голос.

Напомним, давний соперник Жени Кота заявился на "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Евгений Кот в расстегнутой рубашке покорил украинок.

Также Politeka писала, что Ольга Харлан займет место рядом с Мишиной и Притулой в совершенно новом амплуа.