Член-корреспондент Украинской академии архитектуры Герман Волга рассказал,можно ли Киев считать красивым городом.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in.KYIV» с Екатериной Павловой.

«Фрагментарно Киев очень красивый город с красивыми ландшафтами и склонами, а в центре города течет река. У нас классическая столица, которая построена вокруг основной улицы и течет Днепр. Со склонов Днепра просматриваются красивые виды и нужно смотреть, чтобы эти виды не испортили высотками. Если у нас есть кварталы с высотками, вот там и надо их дальше строить. Но в центре Киева должно быть четкое табу на высотные застройки. При чем это должно быть принято законодательно», - подчеркнул Волга.

Архитектор сказал, что в Киеве надо делать ревитализацию речек и если это получается, то такие речки, как Лыбидь и Почайна, надо выводить на поверхность. И все заводы,которые сейчас находятся возле Днепра, считает он, их нужно менять на красивые набережные. Вдоль Днепра нужно делать велосипедные зоны, уверен он, чтобы велосипедисты там могли ездить с удовольствием и дышать чистым воздухом.

«Для туристов будет очень интересно, если мы восстановим в Киеве памятники Сикорскому, Рахманинову, Высоцкому, Булгакову и так далее. Если все это отреставрировать и водить туда туристов, то за этим будет будущее. Будет повышаться туристическая привлекательность Киева. При чем архитектурная общественность об этом всем говорит, но нас просто не слышат. И если кто-то решил, что на Подоле будет театр, невзирая на отрицательное заключение городского архитектурного совета, то его построят», - резюмировал Волга.

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