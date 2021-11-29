С тех пор, как на должность главы Укрзализныци в августе назначили новое руководство, начался процесс возвращения в компанию должностных лиц, которые руководили компанией во времена Евгения Кравцова – бывшего начальника железной дороги, который прославился коррупционными скандалами. Об этом написал председатель ОО «промышленно-предпринимательский союз» Владимир Каспрук для «Апостроф».

Как известно, увольнению Кравцова в 2020 году предшествовало признание срыва плана реструктуризации компании и провала либерализации рынка локомотивной тяги, а также коррупционные скандалы вокруг «УЗ». Однако, как только на железную дорогу пришло новое руководство, начали возвращаться менеджеры, которые были уволены после ухода Кравцова от дел.

«В итоге, в настоящее время управленческая вертикаль в «УЗ», а особенно ее среднее звено, вновь насыщена кадрами с сомнительной биографией, которые происходят из орбиты экс-председателя правления компании Кравцова», - пишет эксперт.

Среди таких людей, к примеру - Наталья Запольская, которая была заместителем директора Департамента персонала и кадровой политики во времена Кравцова, а затем была уволена. Уже в сентябре 2021 года она вернулась к УЗ и пошла на повышение: стала директором Департамента персонала и кадровой политики. Находится в дружеских отношениях и обменивается информацией с другой экс-помощницей Евгения Кравцова Валерией Сыроватской, пишет эксперт.

Также в компанию вернулся Вячеслав Еремин, который у Кравцова был операционным директором. Сейчас он-и. о. директора по коммерческой работе и логистике и советник председателя УЗ.



Вернулся в УЗ и Андрей Букин, который был заместителем директора филиала «Юго-Западная железная дорога» во время каденции Кравцова. Сейчас он-и. о. директора этого же филиала. Кстати, Брат Андрея – Павел Букин, занимал должность председателя государственного концерна «Укроборонпром».

Напомнил Каспрук также и о возвращении в УЗ Александра Красноштана. У Кравцова он был директором департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок. Новый руководитель УЗ вернул его в качестве начальника службы пригородных пассажирских перевозок. Именно он, по информации эксперта, лоббирует проект City Express и покупку поездов Stadler, которая уже стала рекордной коррупционной схемой в УЗ.

"Бандурко Анна-еще одно лицо, которое можно назвать «мастодонтом» коррупционных схем «Укрзализныци». Бандурко возглавляла и возглавляет филиал «Центр сервисного обеспечения» УЗ. Она также входит в перечень лиц, которые были отстранены от должностей весной 2021 года, однако вернулись на должности после назначения нового руководства», - пишет Каспрук.

По его данным, за время работы в УЗ Бандурко запомнилась общественности и экспертам объявлением многочисленных тендеров, которые привели к многомиллионным переплат.

«Так, Филиал «Центр сервисного обеспечения» закупала подарочные наборы для первоклассников с переплатой в 2 млн гривен, у предприятий с признаками фиктивности, и неоднократно переплачивала на тендерах по закупке форменной одежды для сотрудников», - написал Каспрук.

Как известно, Укрзализныця объявила тендер на закупку 80 швейцарских поездов Shtadler, стоимостью 31,5 млрд грн. Таким образом, цена закупки - 12,5 млн евро за один поезд, и она завышена от рыночной на 40%. Так, электропоезда Shtadler Германия покупала вдвое дешевле - за 6,3 млн евро, а Польша - по 7,5 млн. Таким образом, схема принесет минимум 4 млн евро «отката» с каждого поезда, итого - 300 млн евро.

Напомним, по данным ВСК по УЗ, коррупция на закупках у УЗ составляет минимум 8 млрд грн ежегодно. То есть, каждый час из компании воруют 1 млн гривен. Единственный путь искоренить коррупцию в компании – провести реформу, которую требует от Украины ЕС, и разделить компанию на функциональные вертикали, подытожили в ВСК.