Экономист Виктор Скаршевский поразмыслил над тем, есть ли предпосылки для того, чтобы доллар достиг своего верхнего предела, и каким вообще будет его курс дальше.

Об этом он сказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По словам экономиста, курс доллара 27 гривен не является пределом, но и слишком высоким он все равно не будет. Он утверждает, что доллар как колебался в диапазоне 26-28 гривен, так и будет колебаться в дальнейшем.

Сам Скаршевский не видит слишком фундаментальных причин для резкой девальвации, тем не менее, они есть для постепенной. «26-28 гривен за доллар – это тот коридор, в котором обменный курс держится с 2017 года. Если не считать 2019, когда курс был 23 гривны за доллар…», - отмечает он. В целом же, говорит эксперт, проблем он не видит и причин для паники нет. Попутно экономист напоминает о курсе в начале этого года – 28,5 грн за 1 доллар, то есть ситуация стала лучше.

В общем, говорит он, ситуация с внешнеэкономической конъюнктурой для Украины стала хуже, но для курса она все еще благоприятна. «Очень высокие цены на металл, зерновые, а это основные источники валюты. Более того, у нас урожай 82 млн тонн зерновых. Это абсолютный рекорд», – подчеркивает гость программы.

Также Скаршевский прогнозирует усиление девальвации до конца года, потому что цена на импортные энергоресурсы, в том числе газ, электричество и уголь, резко возросла. «Курс сейчас может еще дойти до 27,5, в рамках 28 грн за доллар», - предполагает эксперт. Тем не менее, говорит он, даже в случае паники в обществе, курс все равно не разогнать.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассмотрел перспективы продажи украинским государством «ПриватБанка» и «Сбербанка».

Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, какой будет инфляция в следующем году.